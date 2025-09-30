Champions League Conte | Vogliamo vincere e migliorare durante il percorso

Alla vigilia della seconda giornata di Champions League contro lo Sporting Lisbona, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra, la condizione fisica e le prospettive future. Il tecnico ha ribadito il suo desiderio di vincere e la necessità di un percorso di crescita continuo. La reazione dopo la sconfitta contro il Milan e le difficoltà del calendario. Conte ha analizzato la sconfitta contro il Milan, sottolineando che, nonostante il risultato negativo, "abbiamo fatto meglio in questa partita che in quelle dell'anno scorso". Secondo il tecnico, la squadra "ha giocato dominando", ma "non siamo stati così attenti come lo siamo stati in passato".

Conte: "Sporting Lisbona?E' un'ottima squadra e bisognerà giocare sapendo che affrontiamo un rivale forte, ma anche noi lo siamo e vogliamo misurarci" - Antonio Conte in conferenza alla vigilia della gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona, in programma domani sera allo Stadio Maradona: "Spinazzola e Olivera?

Champions: Conte 'Sporting forte, abbiamo voglia di misurarci' - "Lo Sporting è una squadra che si contende sempre il campionato e le coppe portoghesi con il Porto e il Benfica, è di alto livello e ha vinto il campionato.