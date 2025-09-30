Benitez analizza la giornata di Champions League focalizzandosi molto sulle squadre italiane Rafa Benítez, allenatore di fama internazionale con un palmarès di primissimo livello, tra cui la Champions League vinta con il Liverpool, ha condiviso il suo punto di vista sulla prossima giornata di Champions League e sul momento delle squadre italiane con La Gazzetta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Champions League, Benitez analizza le italiane: «L’Inter ha un ruolo di primo piano, il Napoli può assumerlo. La Juve è a un esame, l’Atalanta ha bisogno di Lookman»