Calciomercato.it vi offre il match della ‘New Balance Arena’ tra i bergamaschi di Juric e i beldi di Hayen in tempo reale Serata all’insegna del due per l’ Atalanta che, grazie alle due reti di Samardzic (su rigore) e di Pasalic ribalta l’iniziale svantaggio firmato Tzolis. I bergamaschi trovano la prima vittoria stagionale in Champions League, ma escono dalla sfida odierna con sentimenti agrodolci. A cavallo tra l’intervallo e l’inizio del secondo tempo, infatti, Ivan Juric ha dovuto sostituire Bellanova e Kossounou per problemi muscolari e i due giocatori verranno valutati nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Champions League, Atalanta-Club Brugge 2-1: rimonta e doppio infortunio per Juric