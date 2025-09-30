Champions League Atalanta-Brugge | Juric ritrova Ederson dal 1' Probabili formazioni e orario tv

Bergamo, 30 settembre 2025 – Reduce dal pareggio con la Juventus nell’anticipo della quinta giornata di campionato, l’Atalanta è pronta a rituffarsi nella UEFA Champions League per affrontare, dopo il battesimo di fuoco contro i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain, il Club Brugge in un match già di grande importanza per la classifica, che si disputerà oggi alle 18.45 al New Balance Stadium di Bergamo (la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go). Un impegno sulla carta meno probante rispetto a quello contro i parigini, anche se il Brugge ci arriva dopo aver battuto il Monaco nella prima giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Champions League, Atalanta-Brugge: Juric ritrova Ederson dal 1'. Probabili formazioni e orario tv

