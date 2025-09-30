Champions League 2025 l’Inter domina e batte agilmente lo Slavia Praga

Tutto facile per l’ Inter nella sfida interna contro lo Slavia Praga, valida per la seconda giornata della Champions League 2025-2026. I nerazzurri hanno battuto nettamente la squadra ceca per 3-0, al termine di un match mai in discussione. Seconda vittoria consecutiva in Europa per l’Inter dopo il successo ad Amsterdam contro l’Ajax e quarta vittoria di fila tra campionato e coppe. Il copione della partita è chiaro: lombardi alla ricerca del gol e cechi rintanati nella loro area difensiva. La difesa degli avversari regge fino al 30? quando Stanek serve erroneamente Lautaro Martinez che, a porta vuota, deve solo appoggiare l’1-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

