Champions League 2025 l’Atalanta soffre ma batte il Club Brugge in rimonta

Oasport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Atalanta soffre ma riesce, in rimonta, a battere il Club Brugge con il risultato di 2-1. Prima vittoria per i bergamaschi nella prima fase della Champions League 2025-2026, dopo la sconfitta rimediata contro i francesi del PSG nel turno di apertura. Partita difficile per la compagine italiana, che ha sofferto molto il palleggio della squadra belga, riuscendo comunque a ribaltare il match. L’Atalanta inizia su ritmi alti, costringendo i belgi a rintanarsi nell’aria difensiva. Ma le qualità dei giovani avversari vengono subito fuori, con contropiedi veloci ed occasioni inizialmente non sfruttate. 🔗 Leggi su Oasport.it

champions league 2025 l8217atalanta soffre ma batte il club brugge in rimonta

© Oasport.it - Champions League 2025, l’Atalanta soffre ma batte il Club Brugge in rimonta

In questa notizia si parla di: champions - league

I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030

Malmo-FC Copenaghen (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Dinamo Kiev-Pafos FC (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

champions league 2025 l8217atalantaChampions League 2025, l’Atalanta soffre ma batte il Club Brugge in rimonta - L'Atalanta soffre ma riesce, in rimonta, a battere il Club Brugge con il risultato di 2- Lo riporta oasport.it

champions league 2025 l8217atalantaChampions League 2025/2026: partite della seconda giornata, dove vederle (diretta TV e streaming) e probabili formazioni di Napoli, Inter, Juventus e Atalanta - Champions League 2025/2026, seconda giornata: dove vedere Napoli, Inter, Juventus e Atalanta in tv e streaming. Da atomheartmagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Champions League 2025 L8217atalanta