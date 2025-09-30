Champions l' Atalanta vince in rimonta contro il Bruges

AGI - Prima vittoria in Champions League per la nuova Atalanta di Ivan Juric, che ha superato in rimonta il Club Bruges 2-1 grazie alle reti nella ripresa di Samardzic, su rigore, e di Pasalic. Allo stadio era presente anche il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso. Juric ha sorpreso schierando dal 1’ Lookman ed Ederson accanto a Krstovic, con Pasalic a supporto. L’allenatore belga Hayen ha invece impostato un marcamento a uomo a tutto campo, bloccando per lunghi tratti il palleggio nerazzurro. Il primo a rendersi pericoloso è stato Bernasconi, tra i più attivi della prima frazione, ma il suo tiro è finito a lato. 🔗 Leggi su Agi.it

