Champions | l' Atalanta vince in rimonta 2-1 al Bruges
Prima affermazione in Champions League per la nuova Atalanta di Ivan Juric, i bergamaschi hanno vinto 2-1 contro il Bruges in rimonta grazie alle reti nella ripresa di Samardzic, su calcio di rigore, e di Pasalic. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6; Kossounou 6 (8'st Musah 6.5), Djimsiti 6, Ahanor 6.5; Bellanova 5.5 (1'st Zappacosta 6), Ederson 6 (16'st Samardzic 7), De Roon 6, Bernasconi 6.5; Pasalic. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: champions - atalanta
Dove vedere in tv PSG-Atalanta, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Paris Saint Germain-Atalanta (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Dove vedere in tv Atalanta-Club Brugge, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Champions League. L'Inter scende ora in campo contro lo Slavia Praga. I nerazzurri cercano il bis dopo la vittoria in casa dell'Ajax https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seconda-giornata-juventus-inter-atalanta-e-na - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta-Club Brugge, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague - X Vai su X
L’Atalanta vince in Champions, Bruges battuto in rimonta con i gol di Samardzic e Pasalic - La "dea" perfeziona la rimonta nella ripresa dopo un match che sembrava stregato: il pareggio arriva con un tiro dal dischetto, poi il guizzo ... Scrive fanpage.it
Champions. L'Atalanta vince in rimonta: Club Brugge battuto 2-1. Tra poco Inter-Slavia Praga - 1 L'Atalanta rischia, ma alla fine vince in rimonta e porta a casa 3 punti preziosi per la classifica. Lo riporta msn.com