Champions l' Atalanta ribalta il Bruges | Pasalic regala la vittoria ai nerazzurri
L' Atalanta vince 2-1 in rimonta il primo impegno casalingo in Champions League contro il Bruges. La squadra di Juric, trova i primi tre punti in Europa dopo la pesante sconfitta al debutto contro il Paris Saint-Germain. La Dea ritrova Ederson, tornato dal primo minuto dopo l'infortunio e Ademola Lookman, di nuovo in campo dopo la lunga querelle di mercato con la società e parso ancora fuori condizione. Dopo una prima mezz'ora di buona intensità, i nerazzurri si ritrovano sotto al 38' grazie ad un gol del greco Tzolis. Nella ripresa però riescono a ribaltare il risultato. Il pareggio arriva al 74' con un rigore realizzato da Lazar Samardzic. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Champions, l'Atalanta ribalta il Bruges: Pasalic regala la vittoria ai nerazzurri - Sotto di un gol nel primo tempo, i nerazzurri pareggiano con il rigore di Samardzic poi Pasalic segna il gol vittoria ... Come scrive ilgiornale.it
Atalanta-Bruges di Champions League, il risultato 2-1: i nerazzurri la ribaltano grazie a Samardzic e a Pasalic - Gol di Tzolis nel primo tempo, poi la squadra di Juric trova il pari grazie ad un penalty per fallo del portiere su Pasalic, che poi di testa mette a segno il gol della vittoria ... Si legge su corriere.it