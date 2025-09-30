Champions Inter-Slavia Praga 3-0

22.51 Tutto facile per l'Inter che prosegue a punteggio pieno la fase campionato. Nerazzurri subito padroni del campo, cechi raramente oltre la metacampo. Il vantaggio di Lautaro (30') è un regalo di Stanek, che gli sistema il pallone sul destro. Raddoppio quasi immediato: Thuram affonda a sinistra, cross basso che Dumfries valorizza (34'). Lautaro innesca Sucic,portiere saltato ma sulla linea si oppone Chaloupek.Tris comunque rimandato di poco. Al 65' Thuram serve di tacco Bastoni che centra per la doppietta di Lautaro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

