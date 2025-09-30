Champions | Inter liquida lo Slavia Praga 3-0 Atalanta fa più fatica ma batte il Brugge 2-1 Risultati e classifica
L'Inter si sbarazza senza troppi problemi dello Slavia Praga e continua la sua corsa a punteggio pieno in Champions League. A San Siro la doppietta del solito Lautaro Martinez e il gol di Dumfries infiocchettano il 3-0 sui cechi, permettendo agli uomini di Cristian Chivu di restare nei piani alti della classifica unica e chiudendo la seconda gara europea senza subire reti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Pagelle di Inter-Slavia Praga 3-0: Stanek regala, Lautaro dà spetttacolo e Dumfries ci mette la firma - Lautaro Martinez fa doppietta, nel mezzo c'è spazio per il sigillo di Dumfries ... Scrive sport.virgilio.it
