L'Inter si sbarazza senza troppi problemi dello Slavia Praga e continua la sua corsa a punteggio pieno in Champions League. A San Siro la doppietta del solito Lautaro Martinez e il gol di Dumfries infiocchettano il 3-0 sui cechi, permettendo agli uomini di Cristian Chivu di restare nei piani alti della classifica unica e chiudendo la seconda gara europea senza subire reti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Champions: Inter liquida lo Slavia Praga (3-0). Atalanta fa più fatica ma batte il Brugge (2-1). Risultati e classifica