Champions Inter impeccabile | Slavia Parga travolto
Sei punti su sei disponibili. Cinque gol fatti e zero subiti. Dopo aver superato l'Ajax, l'Inter di Chivu batte anche lo Slavia Praga e si gode il punteggio pieno in Champions League. A San Siro finisce 3-0 con le reti di Lautaro Martinez (doppietta) e Dumfries in una partita che i nerazzurri dominano sin dai primi minuti di gioco. Eloquenti i numeri della gara: 20 tiri a 2, con settanta azioni d'attacco dei padroni di casa contro le ventiquattro degli avversari. La rete dell'1-0 e' frutto di un mix: decisivo il pressing ostinato di Lautaro Martinez, ma lo e' soprattutto la distrazione del portiere Stanek. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: champions - inter
Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming
INTER E ATALANTA: SORRISI CHAMPIONS E... LAUTARO LA JUVE SENZA DUE TRAVI. NAPOLI, NON CI SONO CASI https://youtu.be/8sJP0f8Zb1c - X Vai su X
Champions League. L'Inter scende ora in campo contro lo Slavia Praga. I nerazzurri cercano il bis dopo la vittoria in casa dell'Ajax https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seconda-giornata-juventus-inter-atalanta-e-na - facebook.com Vai su Facebook
Champions League: Lautaro e Dumfries lanciano l'Inter, Slavia Praga ko 3-0 - L'Inter si sbarazza senza troppi problemi dello Slavia Praga e continua la sua corsa a punteggio pieno in Champions League. ansa.it scrive
Inter-Slavia Praga 3-0: Lautaro Martinez e Dumfries lanciano i nerazzurri in Champions - 0 contro Slavia Praga e trova la seconda vittoria consecutiva nella fase campionato della Champions League oggi, martedì 30 settembre. Lo riporta adnkronos.com