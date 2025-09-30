Champions Inter impeccabile | Slavia Parga travolto

Sei punti su sei disponibili. Cinque gol fatti e zero subiti. Dopo aver superato l'Ajax, l'Inter di Chivu batte anche lo Slavia Praga e si gode il punteggio pieno in Champions League. A San Siro finisce 3-0 con le reti di Lautaro Martinez (doppietta) e Dumfries in una partita che i nerazzurri dominano sin dai primi minuti di gioco. Eloquenti i numeri della gara: 20 tiri a 2, con settanta azioni d'attacco dei padroni di casa contro le ventiquattro degli avversari. La rete dell'1-0 e' frutto di un mix: decisivo il pressing ostinato di Lautaro Martinez, ma lo e' soprattutto la distrazione del portiere Stanek. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

