Champions Conte alla vigilia | De Bruyne sa come la penso A Milano abbiamo dominato

Niente giri di parole. Alla vigilia della delicata sfida di Champions contro lo Sporting Lisbona, Antonio Conte si presenta in conferenza stampa e mette subito le cose in chiaro: il suo Napoli è in piena, totale emergenza difensiva. Un’emergenza così grave da spingere il tecnico a una battuta amara ai giornalisti e a ipotizzare una soluzione tanto inedita quanto affascinante. “Se avete qualche idea, datemela!”. La conta degli assenti è un bollettino di guerra. “Il problema è quando le problematiche ti arrivano tutte nello stesso settore”, spiega Conte. Fuori i due centrali titolari, Rrahmani e Buongiorno. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Champions, Conte alla vigilia: “De Bruyne sa come la penso. A Milano abbiamo dominato”

In questa notizia si parla di: champions - conte

Conte da Champions? Chivu cucirà gli strappi? E Tudor... Sette domande per sette allenatori

Pepe svela il retroscena: «Conte mi diceva spesso questa cosa. Vi racconto cosa successe prima della finale di Champions con il Barcellona»

Sacchi: «Conte costruisce un grande Napoli. Con De Bruyne il salto anche in Champions»

#Conte alla vigilia di Champions: "#DeBruyne? Una volta la concedi, la seconda no. A San Siro il Napoli ha dominato" - X Vai su X

Vigilia caldissima di Champions per il Napoli di Conte! - facebook.com Vai su Facebook

Conte alla vigilia di Champions: "De Bruyne? Una volta la concedi, la seconda no. A San Siro il Napoli ha dominato" - Arriva lo Sporting al Maradona, le parole di Conte in conferenza: "Cercheremo di recuperare Spinazzola e Olivera in tutti i modi". Lo riporta msn.com

Conte chiude il caso De Bruyne ma non fa sconti: “Patti chiari e amicizia lunga si dice a casa mia” - Antonio Conte ha parlato alla vigilia della partita di Champions League contro lo Sporting Club e ha chiuso il caso De Bruyne: "Tutto chiarito, patti ... Segnala fanpage.it