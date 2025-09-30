Champions Atalanta da urlo | ribalta il Bruges

Prima affermazione in Champions League per la nuova  Atalanta  di Ivan Juric, i bergamaschi hanno vinto 2-1 contro il Bruges in rimonta grazie alle reti nella ripresa di Samardzic, su calcio di rigore, e di Pasalic. E' stata una gara combattuta sin dai primi minuti, davanti agli occhi del ct della nazionale italiana Gennaro Gattuso. Juric ha sorpreso tutti schierando Lookman ed Ederson titolari, l'attaccante nigeriano si e' piazzato accanto a Krstovic, con Pasalic a supporto. Hayen ha invece schermato il centrocampo nerazzurro piazzando i suoi uomo contro uomo, in modo tale da intercettare passaggi e inibire il palleggio bergamasco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

