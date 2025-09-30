Champions Atalanta-Brugge 2-1

Servizitelevideo.rai.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

20.45 Successo in rimonta per l'Atalanta. Gli orobici non trovano continuità nella prima parte di gara. I belgi rispondono colpo su colpo e trovano il vantaggio con Tzolis (38') dopo una palla banalmente persa dalla difesa di Juric. L'Atalanta trova ritmo nella ripresa. Attivi Lookman, Pasalic e Sulemana (subentrato al nigeriano). Jackers stoppa Musah, ma tocca Pasalic che si avventa sul pallone. Il rigore lo segna Samardzic (74'). Vermant sciupa, Pasalic di testa (87') completa la rimonta su corner corretto da Musah. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: champions - atalanta

Dove vedere in tv PSG-Atalanta, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Paris Saint Germain-Atalanta (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Dove vedere in tv Atalanta-Club Brugge, Champions League calcio: orario, programma, streaming

champions atalanta brugge 2Champions League: Atalanta-Bruges 2-1 - Un brutto ricordo "da cui imparare", per citare il portiere Marco Carnesecchi, rigore parato a Barcola proprio al Parco dei Principi e quindi all'ex Zapata nel 3- Riporta ansa.it

champions atalanta brugge 2L’Atalanta vince in Champions, Bruges battuto in rimonta con i gol di Samardzic e Pasalic - La "dea" perfeziona la rimonta nella ripresa dopo un match che sembrava stregato: il pareggio arriva con un tiro dal dischetto, poi il guizzo ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Champions Atalanta Brugge 2