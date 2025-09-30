Champions Atalanta-Brugge 2-1
20.45 Successo in rimonta per l'Atalanta. Gli orobici non trovano continuità nella prima parte di gara. I belgi rispondono colpo su colpo e trovano il vantaggio con Tzolis (38') dopo una palla banalmente persa dalla difesa di Juric. L'Atalanta trova ritmo nella ripresa. Attivi Lookman, Pasalic e Sulemana (subentrato al nigeriano). Jackers stoppa Musah, ma tocca Pasalic che si avventa sul pallone. Il rigore lo segna Samardzic (74'). Vermant sciupa, Pasalic di testa (87') completa la rimonta su corner corretto da Musah. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Champions League. L’Atalanta rischia ma vince in rimonta: Club Brugge battuto 2-1. Belgi in vantaggio con Tzolis. Pareggio su rigore di Samardzic e gol partita di Pasalic https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-second - facebook.com Vai su Facebook
Champions League, Atalanta - Club Brugge martedi 30 settembre 2025 ore 18.45: audio commento dalla New Balance Arena di Bergamo su http://Diretta.it e Flashscore @Direttaofficial - X Vai su X
Champions League: Atalanta-Bruges 2-1 - Un brutto ricordo "da cui imparare", per citare il portiere Marco Carnesecchi, rigore parato a Barcola proprio al Parco dei Principi e quindi all'ex Zapata nel 3- Riporta ansa.it
L’Atalanta vince in Champions, Bruges battuto in rimonta con i gol di Samardzic e Pasalic - La "dea" perfeziona la rimonta nella ripresa dopo un match che sembrava stregato: il pareggio arriva con un tiro dal dischetto, poi il guizzo ... Scrive fanpage.it