Chainsaw man avvisa suLeaks e pirateria
In vista dell’imminente debutto internazionale di Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, lo studio MAPPA ha deciso di adottare una posizione decisa contro la diffusione non autorizzata del film. La pellicola, che ha già ottenuto un notevole successo al botteghino in Giappone, rappresenta un passo importante nel panorama degli anime, puntando a consolidare la presenza delle produzioni cinematografiche basate su serie animate di grande impatto. Di seguito si analizzeranno le misure adottate dallo studio e i risultati ottenuti finora, evidenziando l’importanza della tutela dei diritti e le prospettive per il lancio globale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Chainsaw Man arriva nei cinema giapponesi il 19 settembre, portando con sé grandi aspettative. Considerando l'enorme impegno profuso da MAPPA nella produzione, il film si propone di superare le impressioni lasciate dalla prima stagione. Con un nuovo