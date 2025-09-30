Chad Powers recensione | il talento di Glen Powell e l' esempio di come dovrebbe essere scritta una serie
Il fattore Eli Manning, le maschere e il talento di un attore eccezionale: come ribaltare la narrativa sportiva senza paura di essere davvero divertenti (e concisi). In streaming su Disney+. Eccentrica, colorata, splendidamente avventata. Come si dice, Chad Powers è materiale che scotta. Un po' per il suo spirito - serialità sovreccitata senza paura di essere davvero divertente - un po' perché il materiale umano (dietro e davanti la macchina da presa) è di quelli capaci di fare la differenza. Al centro, infatti, quel fenomeno di Glen Powell che produce, scrive e, ovviamente, interpreta. Dietro, lo spunto e l'appunto di riscrivere l'archetipo epico del più classico personaggio sportivo, tramutandolo in qualcosa di inaspettato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
