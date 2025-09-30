Chad Powers la recensione della serie sportiva su Disney+ da non perdere se siete super fan di Glen Powell

Wired.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo favorito di Hollywood co-crea, produce e interpreta la storia di un campione di football in cerca di una seconda possibilità per dimostrare a tutti la sua versatilità. Per fortuna lo show è anche guardabile. 🔗 Leggi su Wired.it

chad powers la recensione della serie sportiva su disney da non perdere se siete super fan di glen powell

© Wired.it - Chad Powers, la recensione della serie sportiva su Disney+ da non perdere se siete super fan di Glen Powell

In questa notizia si parla di: chad - powers

Disney+: ecco il teaser con le anteprime della line-up 2025, da Wonder Man a Chad Powers a Only Murders in the Building 5

Chad Powers, su Disney+ la serie con Glen Powell protagonista: la trama e quando esce

Chad Powers: la serie con Glen Powell dal 30 settembre su Disney+

chad powers recensione serieChad Powers, la serie sportiva non è la nuova Ted Lasso ma un'ottima vetrina per la star Glen Powell - crea, produce e interpreta la storia di un campione di football in cerca di una seconda possibilità per dimostrare a tutti la sua versatilità. Segnala wired.it

chad powers recensione serieChad Powers, la recensione - La recensione di Chad Powers: tra farsa e redenzione, una serie che maschera la sua identità dietro il volto (e il latex) di Glen Powell. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Chad Powers Recensione Serie