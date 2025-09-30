CGTN | Novità sui contributi determinati a livello nazionale della Cina per il 2035
- Un articolo pubblicato dalla CGTN spiega i contributi determinati a livello nazionale (NDC) della Cina per il 2035 e come il Paese abbia fatto progredire la governance climatica globale attraverso gli NDC. Inoltre, prende in esame gli obiettivi degli NDC della Cina per il prossimo decennio descrivendo in dettaglio i progressi interni del Paese nella tutela dell'ambiente, nonché le sue iniziative di sensibilizzazione verso le nazioni in via di sviluppo, riflettendo il più ampio impegno di Pechino per lo sviluppo ecologico globale e la resilienza climatica. PECHINO, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mercoledì il presidente Xi Jinping ha presentato i contributi determinati a livello nazionale (NDC, abbreviazione di "Nationally Determined Contributions") della Cina per il 2035, impegnandosi a ridurre le emissioni nette di gas serra in ogni settore economico dal 7 al 10 percento rispetto ai livelli massimi, oltre ad aumentare la portata dell'energia eolica e solare di oltre sei volte rispetto ai livelli del 2020, con l'obiettivo di raggiungere un totale di 3. 🔗 Leggi su Iltempo.it
