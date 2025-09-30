Cgil | sciopero generale tempestivo in caso di attacchi a Flotilla
Roma, 30 set. (askanews) – La Cgil è pronta a proclamare lo sciopero generale nel caso di attacchi, blocchi o sequestri delle imbarcazioni e materiali della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. Lo ha deciso l’assemblea generale del sindacato condividendo le proposte avanzate nella relazione del segretario generale, Maurizio Landini. Nel documento approvato all’unanimità, con sei astenuti, l’assemblea generale della Cgil dà mandato alla Segreteria “in coordinamento con la Flotilla e il movimento per Gaza a proclamare lo sciopero generale tempestivo per tutte le categorie in caso di attacchi, blocchi o sequestri delle imbarcazioni e materiali della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla ed alla conseguente non apertura di corridoi umanitari a Gaza ed in difesa dei valori costituzionali che sostengono tale missione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
