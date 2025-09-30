cestini troppo pieni multe ai furbetti

Cestini strapieni e maleodoranti di rifiuti a Poggio a Caiano. C’è un problema serio con l’immondizia per le vie di Poggio perché in poche ore, dopo lo svuotamento, vengono usati come cassonetti. Tutti i giorni. Il Comune ora intende passare ad una fase più repressiva. "Già in passato abbiamo invitato i cittadini a fare una corretta raccolta differenziata – spiega l’assessore all’ambiente Piero Baroncelli – ma sembra che i nostri appelli siano caduti nel vuoto. Rinnovo la richiesta a tutti al buon senso e a smaltire i rifiuti secondo il calendario della raccolta porta a porta, i cestini lungo le strade non sono delle discariche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

