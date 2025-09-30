Cesenatico al Comunale tornano protagoniste le storie | tutto pronto per il Festival del podcast ' Sentire le voci'

Cesenatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul Porto Canale di Cesenatico si cominciano a “Sentire le voci” perché dal 7 al 9 novembre è in programma la terza edizione della Festa del Podcast, un appuntamento fisso del panorama culturale italiano. Dopo le prime due edizioni il festival - sempre con la direzione artistica di Matteo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

