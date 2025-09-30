Migliaia di persone hanno trascorso almeno una parte dello scorso fine settimana in tuta e scarpette da ginnastica tenendosi in forma praticando una delle tante attività sportive che caratterizzano il nostro territorio e che sono state proposte – ad accesso gratuito – nell’ambito di Cesena in Wellness, ormai collaudatissima manifestazione organizzata nell’ambito della Wellness Week, la settimana del benessere ideata appunto con l’intento di promuovere sani stili di vita su larga scala. L’importanza ormai acquisita dall’appuntamento è testimoniata prima di tutto dal fatto che durante la rassegna per molti club del territorio è diventata consuetudine presentarsi alla città in vista della nuova stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena in Wellness. Tutti in tuta ad allenarsi