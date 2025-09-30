Cervicale tutti i sintomi e come curarla efficacemente

Dolore pressante, rigidità nella parte alta della colonna vertebrale, spesso accompagnata da vertigini e mal di testa, ecco alcuni dei sintomi più comuni della cervicale. Una condizione molto ricorrente, uno stato infiammatorio che colpisce con più frequenza dopo i 40 anni e in particolare la categoria over. La zona interessata riguarda la parte superiore della colonna vertebrale, o rachide cervicale, proprio quella che sostiene il cranio e favorisce i movimenti. Quando questa parte si infiamma subentrano una serie di sintomi che non vanno trascurati, ma compresi e affrontati correttamente per una risoluzione efficace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cervicale, tutti i sintomi e come curarla efficacemente

