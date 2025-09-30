Cervia un anno di governo per Missiroli | Nuova Beach arena pronta nel 2026 e ampliamento dello stadio

Ravennatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto ieri sera a Cervia l’incontro pubblico “Un anno di governo: dall’idea al progetto”, che ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini. Un’occasione di confronto e condivisione per fare il punto sui primi dodici mesi di amministrazione del sindaco Mattia Missiroli e presentare i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cervia - anno

Era latitante da un anno e ricercato in tutta Italia: arrestato a Cervia dove si trovava in vacanza

Era in vacanza a Cervia: latitante arrestato dopo più di un anno dalla fuga

Era latitante da un anno e ricercato in tutta Italia: arrestato a Cervia dove si trovava in vacanza

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli fa il bilancio del suo primo anno di amministrazione - È questo il titolo dell'evento che si terrà lunedì 29 settembre al Magazzino del Sale Torre e durante il ... Da ravennanotizie.it

cervia anno governo missiroliIl sindaco Missiroli incontra i cittadini per parlare del suo “primo anno di governo” - 30, al Magazzino del Sale Torre, si terrà l’evento pubblico “Un anno di Governo: dall’idea al progetto”, promosso dal ... Riporta ravennaedintorni.it

Cerca Video su questo argomento: Cervia Anno Governo Missiroli