Cerveteri lancia Conosciamoci | sterilizzazione gratuita e lotta al randagismo

Cerveteri, 30 settembre 2025 – Il Comune di Cerveteri, grazie al contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale, avvia il progetto “ Conosciamoci ”, un’iniziativa pensata per sostenere le famiglie in difficoltà economica seguite dai Servizi Sociali e per sensibilizzare l’intera cittadinanza sull’importanza della gestione responsabile degli animali d’affezione e sulla lotta al randagismo. Il programma prevede la possibilità, per le famiglie che ne fanno richiesta, di accedere gratuitamente alla sterilizzazione dei propri cani presentando apposita domanda entro il 14 ottobre alle ore 12.00. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it