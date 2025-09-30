Certificazioni Fimi | dischi di platino per Kendrick Lamar Alfa Beatles

Questa settimana le Certificazioni Fimi premiano con i dischi di platino alcuni dei pesi massimi del panorama musicale internazionale come Kendrick Lamar e Beatles. 1962 – 1966 noto come il Red Album dei Beatles è certificato disco di platino. La raccolta che contiene le super hits della band nel primo periodo della carriera ha una tracklist nella quale figurano i brani del periodo beat-pop. La selezione delle tracce non è stata effettuata dalla band ma dal manager Allen Klein. Il giorno nel quale venne pubblicata la compilation, la band ha licenziato il manager. Love Me Do, A Hard Day’s Night, She Loves You, Michelle, Norwegian Wood, Yellow Submarine, Paperback Writer, Eleanor Rigby sono alcuni dei brani presenti nel Red Album. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: dischi di platino per Kendrick Lamar, Alfa, Beatles

