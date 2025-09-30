Certaldo | si presenta sotto casa dei genitori nonostante il divieto di avvicinamento 30enne arrestato
Un trentenne è stato arrestato in flagranza di reato a Certaldo dai carabinieri. L'uomo era tornato sotto casa dei genitori nonostante un divieto di avvicinamento emesso appena dieci giorni prima L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: certaldo - presenta
L’Associazione Culturale Elitropia presenta anche quest'anno, in collaborazione con il Comune di Certaldo, il Calambur ovvero la Disfida dei Rioni. Partecipano i sei rioni di città: L’Alberone, La Canonica, Il Vicario, I’Mulino, Le Fonti, I Cipressi che si confronte - facebook.com Vai su Facebook
Salute e benessere, a Certaldo la Casa di Comunità si presenta - "La Casa di Comunità si presenta", un evento informativo e partecipativo che si svolgerà sabato 20 settembre dalle ore 9:30 alle ore 13:00 in Piazza dei ... Secondo gonews.it
A Mercantia le Novelle del Decamerone sotto casa Boccaccio - Dal 16 al 20 luglio torna Mercantia, lo storico festival di strada che da quasi 40 anni anima il borgo medievale di Certaldo (Firenze), patria di Giovanni Boccaccio, di cui ricorre il 650/o ... Si legge su ansa.it