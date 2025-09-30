Cerimonia inaugurale nuova ambulanza neonatale
Sabato 4 ottobre p.v. alle ore 10.30 in Piazza della Scala davanti a Palazzo Marino, si terràla cerimonia inaugurale della nuova ambulanza di Intervol Odv.L’Amministrazione comunale apprezzando l’impegno e riconoscendo la grande utilità chesicuramente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: cerimonia - inaugurale
L’Aquila si trasforma: cerimonia inaugurale Capitale Cultura 2026 pronta a sorprendere
Venezia 2025: tra look e successi, come è andata la cerimonia inaugurale
Festival del Cinema di Venezia: red carpet della cerimonia inaugurale tra colpi di stile tra abiti da sogno e tacchi a spillo
? Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha partecipato questa mattina alla cerimonia inaugurale di Seafuture 2025, la fiera internazionale sulle tecnologie innovative nei settori marittimo, della difesa e del dual use civile-militare La cerimonia si è - facebook.com Vai su Facebook
Manca sempre meno alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dal 6 al 22 febbraio l’Italia tornerà a ospitare la rassegna a cinque cerchi, vent’anni dopo Torino 2006 ? #Milano #Cortina - X Vai su X
Asl4, Inaugurata la postazione del 118 a Cermignano, nuova ambulanza a Isola - ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Una giornata dedicata al 118 nelle aree interne – si apprende dalla nota stampa. Segnala abruzzonews24.com
Inaugurazione di una nuova ambulanza della Croce rossa - Una nuova ambulanza entra ufficialmente a disposizione della comunità grazie all’impegno del comitato Cri di Pistoia che da anni opera nel territorio con dedizione al servizio dei più vulnerabili. valdinievoleoggi.it scrive