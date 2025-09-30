Cerimonia inaugurale nuova ambulanza neonatale

Milanotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre p.v. alle ore 10.30 in Piazza della Scala davanti a Palazzo Marino, si terràla cerimonia inaugurale della nuova ambulanza di Intervol Odv.L'Amministrazione comunale apprezzando l'impegno e riconoscendo la grande utilità chesicuramente.

