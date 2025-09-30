Cep scovato un cimitero di auto rubate e cannibalizzate in un ex cementificio

Qualche auto aveva ancora i cerchioni montati, qualcun'altra i sedili, ma per lo più erano carcasse senza motore abbandonate in un terreno. La polizia ha scovato un “cimitero” di mezzi rubati in via Parrini, al Cep, in un'area dell'ex cementificio Sicomed ormai chiuso da anni. “La mia Fiat 500 X. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: scovato - cimitero

Casoria, cimitero di auto rubate: carcasse e pezzi di automobili nascosti sull'asse mediano - In un’ampia area ben nascosta dalle rampe dell’asse mediano, sono state rinvenute numerose carcasse di auto e vetture, tutte frutto di attività illecite. ilmattino.it scrive

Il cimitero di auto abbandonate. “Sono passati mesi dal rogo, nessuno ha rimosso le carcasse” - Sarzana, 31 agosto 2025 – “Viale XXV Aprile è tornato ad essere una discarica, con abbandono di auto e detriti. Da lanazione.it