Centrosinistra | Taruffi ' unità coalizione unico modo per alternativa governo'
Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "La rivendicazione dell'unità del centrosinistra è una delle cose più chiare che abbiamo fatto in questi mesi. Il fatto che ci sia una coalizione unita dal Veneto alla Calabria è un risultato che continuo a rivendicare come importante". Così il responsabile organizzazione del Pd Igor Taruffi, ospite al programma Start di Sky TG24. "Se un anno e mezzo fa avessimo fatto una previsione sulle regionali ben difficilmente avremmo scommesso sul fatto che il centrosinistra si presentasse insieme. Manca un anno e mezzo alle politiche ma la strada secondo me non è in discussione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: centrosinistra - taruffi
Nel corso della #MaratonaMentana, Paolo Mieli si rivolge al dirigente del PD Igor Taruffi: "È chiaro che il candidato Presidente del Consiglio alle prossime elezioni politiche non può che essere Elly Schlein". - X Vai su X
Enrico Mentana scatenato nella classica #maratonamentana per le elezioni regionali delle Marche che hanno visto la vittoria del centrodestra con Acquaroli sul centrosinistra con Ricci La battuta sul ko del cx e la Flotilla: "È sconfortante per chi pensava di pote - facebook.com Vai su Facebook
Centrosinistra: Taruffi, 'unità coalizione unico modo per alternativa governo' - "La rivendicazione dell'unità del centrosinistra è una delle cose più chiare che abbiamo fatto in questi mesi. Riporta iltempo.it
Taruffi: “Avanti con convinzione con la coalizione di centrosinistra” - Il responsabile Organizzazione dem: "Aspettiamo l'esito complessivo delle regionali, fra un anno e mezzo in campo per giocarci le politiche" ... Come scrive partitodemocratico.it