Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "La rivendicazione dell'unità del centrosinistra è una delle cose più chiare che abbiamo fatto in questi mesi. Il fatto che ci sia una coalizione unita dal Veneto alla Calabria è un risultato che continuo a rivendicare come importante". Così il responsabile organizzazione del Pd Igor Taruffi, ospite al programma Start di Sky TG24. "Se un anno e mezzo fa avessimo fatto una previsione sulle regionali ben difficilmente avremmo scommesso sul fatto che il centrosinistra si presentasse insieme. Manca un anno e mezzo alle politiche ma la strada secondo me non è in discussione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Centrosinistra: Taruffi, 'unità coalizione unico modo per alternativa governo'