Centrodestra compatto a Lamezia per Occhiuto | sul palco Meloni Salvini e Tajani

Il corso Numistrano di Lamezia si prepara ad ospitare la convention del centrodestra pronto a lanciare la volata a Roberto Occhiuto in vista della competizione elettorale del 5 e 6 ottobre. Tanta gente qui in attesa in un martedì di autunno dal sapore d’estate (ci sono 27 gradi). Tutti i leader del centrodestra oggi a Lamezia Terme per sostenere la candidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

