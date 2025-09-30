Centrodestra compatto a Lamezia per Occhiuto | sul palco Meloni Salvini e Tajani
Il corso Numistrano di Lamezia si prepara ad ospitare la convention del centrodestra pronto a lanciare la volata a Roberto Occhiuto in vista della competizione elettorale del 5 e 6 ottobre. Tanta gente qui in attesa in un martedì di autunno dal sapore d’estate (ci sono 27 gradi). Tutti i leader del centrodestra oggi a Lamezia Terme per sostenere la candidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Lamezia blindata per l’arrivo dei leader del centrodestra. A pochi metri dal palco spuntano bandiere pro-Palestina - Da un balcone vicino al palco allestito per ospitare la Meloni fanno bella mostra dei vessilli inneggianti la Palestina. Da corrieredellacalabria.it