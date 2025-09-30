Da un anno lavoriamo alla missione che parte oggi fino al 5 ottobre, siamo più di 110 attivisti da tutta Italia in cammino attraverso l’Ucraina, fino alla regione più esposta all’offensiva russa. Cosa ci unisce? Dalla mattina del 24 febbraio 2022 ci chiediamo la stessa cosa: che cosa accadrebbe se un milione di civili europei si riversassero sul confine orientale dell’Ucraina per dire, insieme, “ Stop all’invasione russa. No a questa aggressione ”? Il Movimento Europeo di Azione Nonviolenta – MEAN – è nato da questa domanda semplice e radicale, condivisa in quelle ore in cui Kyiv resisteva all’occupazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Cento attivisti italiani attraversano l’Ucraina con il Movimento Europeo di Azione Nonviolenta