Centinaia di generali Usa convocati per una riunione urgente il capo del Pentagono | Preparatevi alla guerra perché vogliamo la pace

"Benvenuti al Dipartimento della Guerra, perché l'era del Dipartimento della Difesa è finita". Sembra l'inizio di un reality show, ma in realtà queste parole sono state pronunciate da Pete Hegsheth, il segretario della guerra nominato da Donald Trump. Hegseth ha riunito a Quantico, Virginia, base. 🔗 Leggi su Today.it

Trump ed Hegseth, il discorso ai generali Usa: «Il nostro compito è prepararsi alla guerra, e vincerla. Basta con la decadenza woke» - Il presidente Usa e il segretario alla Guerra tengono l'atteso discorso davanti a centinaia di generali americani convocati per l'occasione a Quantico, in Virginia.

