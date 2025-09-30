Centinaia di generali Usa convocati per una riunione urgente il capo del Pentagono | Preparatevi alla guerra perché vogliamo la pace

Today.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Benvenuti al Dipartimento della Guerra, perché l'era del Dipartimento della Difesa è finita". Sembra l'inizio di un reality show, ma in realtà queste parole sono state pronunciate da Pete Hegsheth, il segretario della guerra nominato da Donald Trump. Hegseth ha riunito a Quantico, Virginia, base. 🔗 Leggi su Today.it

Pentagono, convocati centinaia di generali e ammiragli: mistero sull’incontro

Usa richiamano centinaia generali da tutto il mondo per vertice top secret

Usa, il Pentagono ordina una riunione urgente con centinaia di generali e di ammiragli

centinaia generali usa convocatiTrump ed Hegseth, il discorso ai generali Usa: «Il nostro compito è prepararci alla guerra, e vincerla. Basta con la decadenza woke» - Il presidente Usa e il segretario alla Guerra tengono l'atteso discorso davanti a centinaia di generali americani convocati per l'occasione a Quantico, in Virginia. Riporta msn.com

centinaia generali usa convocatiIl Pentagono convoca d’urgenza 800 generali delle forze armate Usa da tutto il mondo - Il capo Hegseth ordina un incontro straordinario a Quantico con tutti gli alti comandanti USA, anche dalle zone di conflitto ... Secondo ilfattoquotidiano.it

