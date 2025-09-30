Celiachia Sicilia | al via la piattaforma digitale per i buoni alimentari
ABBONATI A DAYITALIANEWS Dal 1° ottobre parte il nuovo sistema. Da domani, 1° ottobre, sarà attiva in Sicilia la nuova piattaforma digitale per la gestione dei buoni destinati all’acquisto di alimenti senza glutine. Uno strumento pensato per gli oltre 20 mila pazienti celiaci dell’Isola, nato grazie al progetto “Celiachi@RL”, con l’obiettivo di eliminare i buoni cartacei e semplificare il rifornimento. Come funziona. Gli utenti potranno utilizzare il proprio budget mensile in modo frazionabile presso farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e supermercati convenzionati. Per il pagamento basterà la tessera sanitaria e un pin personale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
