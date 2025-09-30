Celiachia Sicilia | al via la piattaforma digitale per i buoni alimentari

Dayitalianews.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dal 1° ottobre parte il nuovo sistema. Da domani, 1° ottobre, sarà attiva in Sicilia la nuova piattaforma digitale per la gestione dei buoni destinati all’acquisto di alimenti senza glutine. Uno strumento pensato per gli oltre 20 mila pazienti celiaci dell’Isola, nato grazie al progetto “Celiachi@RL”, con l’obiettivo di eliminare i buoni cartacei e semplificare il rifornimento. Come funziona. Gli utenti potranno utilizzare il proprio budget mensile in modo frazionabile presso farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e supermercati convenzionati. Per il pagamento basterà la tessera sanitaria e un pin personale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

celiachia sicilia al via la piattaforma digitale per i buoni alimentari

© Dayitalianews.com - Celiachia, Sicilia: al via la piattaforma digitale per i buoni alimentari

In questa notizia si parla di: celiachia - sicilia

celiachia sicilia via piattaformaCeliachia, al via piattaforma digitale per i buoni di acquisto degli alimenti. Faraoni: “Sistema agevole e moderno, in linea con gli standard nazionali” - Sarà attiva da domani (1 ottobre) la piattaforma della Regione Siciliana per la gestione digitale dei buoni di acquisto di alimenti senza glutine destinati agli oltre 20 mila pazienti celiaci dell'Iso ... sanitainsicilia.it scrive

celiachia sicilia via piattaformaSicilia, dal 1° ottobre buoni digitali per i celiaci: sul sito dell’Asp etnea l’elenco degli operatori - Sicilia, dal 1° ottobre 2025 attivo il sistema Celiachi@RL: addio ai buoni cartacei, acquisti digitali con Tessera Sanitaria e Codice Celiachia. Lo riporta corrieretneo.it

Cerca Video su questo argomento: Celiachia Sicilia Via Piattaforma