Celiachia attiva dal 1° ottobre la piattaforma digitale per i buoni di acquisto degli alimenti

Cataniatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà attiva da domani (1 ottobre) la piattaforma della Regione Siciliana per la gestione digitale dei buoni di acquisto di alimenti senza glutine destinati agli oltre 20 mila pazienti celiaci dell'Isola. Un risultato raggiunto grazie al progetto "Celiachi@RL" che punta a dematerializzare i buoni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: celiachia - attiva

celiachia attiva 1176 ottobreCeliachia, attiva da domani la piattaforma digitale per i buoni di acquisto degli alimenti - Sarà attiva da domani (1 ottobre) la piattaforma della Regione Siciliana per la gestione digitale dei buoni di acquisto di alimenti senza glutine destinati agli oltre 20 mila pazienti celiaci ... Lo riporta siracusanews.it

celiachia attiva 1176 ottobreCeliachia Sicilia 2025: buoni digitali al posto della carta, ecco come - Celiachia Sicilia 2025:  Dal 1° ottobre 2025, la Regione Siciliana introdurrà un’importante novità per tutti i cittadini affetti da celiachia o dermatite erpetiforme. catania.liveuniversity.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Celiachia Attiva 1176 Ottobre