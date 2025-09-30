Celiachia attiva dal 1° ottobre la piattaforma digitale per i buoni di acquisto degli alimenti
Sarà attiva da domani (1 ottobre) la piattaforma della Regione Siciliana per la gestione digitale dei buoni di acquisto di alimenti senza glutine destinati agli oltre 20 mila pazienti celiaci dell'Isola. Un risultato raggiunto grazie al progetto "Celiachi@RL" che punta a dematerializzare i buoni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
