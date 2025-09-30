Celiachia attiva dal 1° ottobre la piattaforma digitale per i buoni di acquisto degli alimenti

Cataniatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà attiva da domani (1 ottobre) la piattaforma della Regione Siciliana per la gestione digitale dei buoni di acquisto di alimenti senza glutine destinati agli oltre 20 mila pazienti celiaci dell'Isola. Un risultato raggiunto grazie al progetto "Celiachi@RL" che punta a dematerializzare i buoni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: celiachia - attiva

Celiachia, attiva dal 1° ottobre la piattaforma digitale per i buoni di acquisto degli alimenti

celiachia attiva 1176 ottobreCeliachia, attiva da oggi la piattaforma digitale per i buoni di acquisto in Sicilia - Da oggi, 1 ottobre, anche la Sicilia si dota della piattaforma digitale per la gestione dei buoni di acquisto destinati ai pazienti celiaci. Come scrive tp24.it

celiachia attiva 1176 ottobreCeliachia, attiva da domani la piattaforma digitale per i buoni di acquisto degli alimenti - Sarà attiva da domani (1 ottobre) la piattaforma della Regione Siciliana per la gestione digitale dei buoni di acquisto di alimenti senza glutine destinati agli oltre 20 mila pazienti celiaci ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Celiachia Attiva 1176 Ottobre