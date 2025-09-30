Il mondo dei videogiochi e della cultura pop ha spesso un modo particolare di ricordare e celebrare le proprie icone. Un esempio interessante riguarda una comunicazione del 2002, relativa al lancio della PlayStation 2, che oggi si rivela come un curioso spaccato dell’epoca, ricco di testimonial illustri e affermazioni talvolta bizzarre. Questo documento, tornato alla ribalta, mette in luce la forte influenza culturale del celebre dispositivo Sony e il suo impatto sulla società, anche attraverso le parole di personaggi noti dello spettacolo. il ricordo umoristico della comunicazione del 2002 sulla playstation 2. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Celebrity endorsement esilaranti della ps2: un viaggio nel passato comico