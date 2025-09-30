Cei annuncia apertura di un ospedale a Gaza

Missione CEI a Gerusalemme per il Segretario Generale Giuseppe Baturi. Annunciato un progetto per l’apertura di un ospedale a Gaza. La gratitudine del Cardinale Pizzaballa alla Chiesa italiana. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

