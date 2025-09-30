C'è una tale mania di controllo politico sulla Rai che i partiti decidono persino i film da trasmettere

Fanpage.it | 30 set 2025

In pochi giorni due film dal forte valore politico, No Other Land e Open Arms, inizialmente programmati su Rai3, slittano per volere più o meno esplicito dei partiti di maggioranza. Una situazione che ci dice chiaramente in che condizioni si trova il servizio pubblico: e no, non è come tutte le altre volte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

