Cazzullo racconta Francesco D' Assisi appuntamento a Maranello
Aldo Cazzullo, una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano, apre la rassegna “Maranello Incontra”, ciclo di appuntamenti con protagonisti di primo piano della cultura italiana. L’incontro è in programma giovedì 2 ottobre alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari, con ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Aldo Cazzullo racconta Francesco (il primo italiano)
Francesco, che donava oro ai ricchi: il nuovo libro di Aldo Cazzullo - Il volume presenta il santo di Assisi, del quale nel 2026 saranno celebrati otto secoli dalla morte, come «un modello ma anche uno scandalo». Riporta msn.com
