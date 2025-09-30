Cazzullo racconta Francesco D' Assisi appuntamento a Maranello

Modenatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aldo Cazzullo, una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano, apre la rassegna “Maranello Incontra”, ciclo di appuntamenti con protagonisti di primo piano della cultura italiana. L’incontro è in programma giovedì 2 ottobre alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari, con ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Aldo Cazzullo racconta Francesco (il primo italiano)

