Cavalli sulla Lecco-Bergamo uno resta ferito
Cavalli in fuga sulla Lecco-Bergamo, uno viene investito e rimane ferito a terra a lato della carreggiata. Una scena insolita e triste è stata vista da molti automobilisti questa mattina nella frazione di Sala a Calolziocorte, dove un veicolo in transito non sarebbe riuscito a evitare l'animale.
Cavalli in fuga sulla Lecco-Bergamo, uno resta ferito - Molti automobilisti hanno notato questa mattina presto gli animali in corso Europa a Calolziocorte.
