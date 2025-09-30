Cavalli in fuga sulla Lecco-Bergamo uno resta ferito

Cavalli in fuga sulla Lecco-Bergamo, uno viene investito e rimane ferito a terra a lato della carreggiata. Una scena insolita e triste è stata vista da molti automobilisti questa mattina nella frazione di Sala a Calolziocorte, dove un veicolo in transito non sarebbe riuscito a evitare l'animale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it