Cavalli in fuga sulla Lecco-Bergamo uno resta ferito

Leccotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cavalli in fuga sulla Lecco-Bergamo, uno viene investito e rimane ferito a terra a lato della carreggiata. Una scena insolita e triste è stata vista da molti automobilisti questa mattina nella frazione di Sala a Calolziocorte, dove un veicolo in transito non sarebbe riuscito a evitare l'animale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cavalli - fuga

Vasto incendio sul Monte Nero. Fiamme fino alla superstrada, cavalli in fuga (foto)

Cavalli in fuga da un maneggio di Alba, recuperati mentre brucano l'erba di un'aiuola

Cremia, due cavalli in fuga in mezzo al traffico sulla Statale Regina: recuperati in galleria

cavalli fuga lecco bergamoCavalli in fuga sulla Lecco-Bergamo, uno resta ferito - Molti automobilisti hanno notato questa mattina presto gli animali in corso Europa a Calolziocorte. Si legge su leccotoday.it

Lecco-Bergamo, mancano i fondi per la metà dei lotti: «Opera inutile se non è completata» - La definizione cela una grande opera, attesa da trent’anni, che tuttavia, lungi dall’essere completata, rischia di rimanere monca ancora a lungo. Riporta bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Cavalli Fuga Lecco Bergamo