Cavalli in fuga sulla Lecco-Bergamo uno resta ferito
Cavalli in fuga sulla Lecco-Bergamo, uno viene investito e rimane ferito a terra a lato della carreggiata. Una scena insolita e triste è stata vista da molti automobilisti questa mattina nella frazione di Sala a Calolziocorte, dove un veicolo in transito non sarebbe riuscito a evitare l'animale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Vasto incendio sul Monte Nero. Fiamme fino alla superstrada, cavalli in fuga (foto)
Cavalli in fuga da un maneggio di Alba, recuperati mentre brucano l'erba di un'aiuola
Cremia, due cavalli in fuga in mezzo al traffico sulla Statale Regina: recuperati in galleria
