Cava de’ Tirreni Riesame annulla sospensione per il Comandante della Polizia municipale

Il Tribunale del Riesame di Salerno ha annullato l'ordinanza di sospensione per 12 mesi disposta a carico del Comandante della Polizia municipale di Cava de Tirreni, Stefano Cicalese. Il provvedimento era stato emesso lo scorso 25 luglio dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, De Nicola. La decisione del Riesame è arrivata dopo l'udienza di ieri, quando si è discusso l'appello presentato dall'avvocato Federico Conte, difensore del colonnello Cicalese. All'udienza hanno presenziato anche il Pm di Nocera inferiore, Fiorillo, e l'avvocato Maio Secondino, difensore del coindagato, il maggiore Lamberti.

