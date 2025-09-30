Cava de' Tirreni la nuova vita di Salvatore dopo 33 giorni di coma | Ho visto il paradiso e mia nonna

«C?era tanta luce. Io non camminavo, ma volavo. Ho incontrato mia nonna e il mio amico Ciccio, entrambi morti. Ho visto il paradiso». Sono le parole toccanti di Salvatore Amato,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Cava de' Tirreni, la nuova vita di Salvatore dopo 33 giorni di coma: «Ho visto il paradiso e mia nonna»

In questa notizia si parla di: cava - tirreni

Cava de’ Tirreni, Piano di Zona S2: pubblicato l’avviso

Cava de’ Tirreni, “Poetiamo” – Poesia, musica ed emozioni al Social Tennis Club: mercoledì 23 luglio 2025, ore 20:00

Caos trasporti tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare, l’appello del gruppo consiliare

Biblioteca Comunale Avallone Cava de' Tirreni - facebook.com Vai su Facebook

Cava de' Tirreni, la nuova vita di Salvatore dopo 33 giorni di coma: «Ho visto il paradiso e mia nonna» - Ho incontrato mia nonna e il mio amico Ciccio, entrambi morti. Secondo ilmattino.it

Cava de' Tirreni, la nuova vita di Salvatore dopo 33 giorni di coma - Ho incontrato mia nonna e il mio amico Ciccio, entrambi morti. Si legge su ilmattino.it