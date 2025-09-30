Caterina Balivo sulla malattia di Enrica Bonaccorti | A fine giugno a La volta buona si lamentava sempre

A La volta buona oggi Caterina Balivo ha parlato della malattia di Enrica Bonaccorti, annunciata ieri dalla conduttrice e opinionista televisiva. Nel talk di Rai1 la Balivo ha spiegato di aver avuto ospite in studio la Bonaccorti fino a fine giugno: "Diceva di essere stata male". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caterina - balivo

LA VOLTA BUONA: TANTI OSPITI VIP E NOVITÀ PER CATERINA BALIVO. ECCO TUTTI I DETTAGLI

Caterina Balivo torna sulla vicenda Alvaro Vitali: “Stoppai la moglie quando voleva parlare del loro rapporto”

Caterina Balivo su La volta buona: “Faticoso ma sono contenta”. Novità in vista per settembre

A "La volta buona", programma pomeridiano su Rai uno,la bravissima Caterina Balivo fa gli auguri per il compleanno alla nostra amata Loretta...oggi 29 settembre 2025. - facebook.com Vai su Facebook

Caterina Balivo sulla malattia di Enrica Bonaccorti: “A fine giugno a La volta buona, si lamentava sempre” - A La volta buona oggi Caterina Balivo ha parlato della malattia di Enrica Bonaccorti, annunciata ieri dalla conduttrice e opinionista televisiva ... Segnala fanpage.it

Enrica Bonaccorti malata, commozione dalla Balivo: “Ecco cosa mi ha scritto” - Dopo l'annuncio di Enrica Bonaccorti riguardo la malattia, a 'La Volta Buona' Caterina Balivo ha rivelato cosa abbia scritto alla donna. donnaglamour.it scrive