ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione dei Carabinieri nel cuore della movida. I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato due ragazzi di 22 e 21 anni, entrambi di origini straniere ma nati e residenti in città, sorpresi in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento rientra nei controlli antidroga predisposti nel centro storico, zona particolarmente frequentata dalla movida. Grazie a un’attenta attività di osservazione, i militari hanno notato i due giovani mentre ricevevano clienti e consegnavano piccoli involucri in cambio di denaro, un comportamento tipico dello spaccio di strada. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, centro storico: due giovani sorpresi a spacciare e arrestati

