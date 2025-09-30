catania aderisce al progetto forma mentis

CATANIA – C’è anche la sezione di Catania dell’Associazione italiana persone Down tra quelle che in tutta Italia hanno aderito al progetto “Forma-Mentis” che ha preso il via lo scorso 1° settembre. L’iniziativa è stata presentata da Aipd nazionale Ets al ministero del Lavoro e delle politiche sociali (ai sensi dell’Avviso 22024) ed è realizzata con il finanziamento concesso dallo stesso ministero. In continuità con il precedente progetto “Aipd per tutti”, l’obiettivo è promuovere la partecipazione a partire dalla formazione, valorizzando le attività e le esperienze che l’associazione svolge, sia a livello centrale che territoriale, finalizzate a favorire l’autonomia e la piena partecipazione sociale delle persone con sindrome di Down. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

