Castelfidardo Fratelli D' Italia sfiora il 30% mentre il M5s del sindaco Roberto Ascani raggiunge il 6,94%
CASTELFIDARDO – A Castelfidardo ha la meglio il centrodestra sul centrosinistra che si impone per 50,06 a 45,81%. Il partito più votato, con ampio distacco, è risultato essere Fratelli D’Italia che per poco non raggiunge il 30%, fermandosi invece al 45,81%.Elezioni regionali 2025, Castelfidardo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: castelfidardo - fratelli
Castelfidardo - ANCONA 28/09/2025 Serie D - facebook.com Vai su Facebook
Fratelli d’Italia Bassano: solidarietà alla famiglia del ragazzo aggredito - Fratelli d’Italia Bassano del Grappa: solidarietà alla famiglia del ragazzo aggredito, basta silenzi ipocriti sulla libertà dei nostri giovani ... Da vicenzareport.it
Fratelli d’Italia su Facebook: Colosimo dice stop ai permessi premio per i boss mai dissociati. Cos’è successo? - Però a tutto dovrebbe esserci un limite, soprattutto se in ballo c’è la credibilità delle istituzioni parlamentari sul ... Riporta ilfattoquotidiano.it