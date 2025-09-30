Castel Volturno travolto sulle strisce pedonali | Marco muore a 44 anni
Ieri mattina, lunedì 29 settembre, poco dopo le 8, Marco Ioime, 44 anni, elettricista, è stato travolto da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali, nei pressi del bar Tropical sulla Domiziana a Castel Volturno. L’impatto è stato violentissimo: il corpo della vittima è . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: castel - volturno
